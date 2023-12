Présidentielle 2024 : La plateforme LACOS invite le peuple à une grande mobilisation pour le retrait des cartes d’électeurs

La Plateforme LACOS ( Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko ) lance un appel solennel au peuple pour une grande mobilisation en vue du retrait des cartes d’électeurs, pour une participation massive au scrutin du 25 février 2024. Ceci dans le cadre de mettre fin au régime de Macky Sall et d’Amadou Bâ qui, selon ces leaders, a fait preuve “de sa peur bleue d’affronter le Président Ousmane Sonko dans une élection présidentielle libre, démocratique, inclusive et transparente”.

Mamadou Lamine Dianté et ses camarades soulignent que : “Pour la paix, la stabilité, la sécurité, le travail et la prospérité pour tous et toutes, il urge de mettre fin aux turpitudes d’une gestion sombre et vicieuse jonchée de scandales à milliards jamais élucidés et jamais punis, aux spoliations foncières tous azimuts, aux tourmentes de la vie chère, de la misère sociale grandissante et du chômage des jeunes, aux affres des vagues meurtrières de la migration dite irrégulière, aux errements de la campagne agricole, au piétinement des droits et acquis des travailleurs, au sabotage du service public de l’école, de l’université, de la santé, de la poste, pour ne citer que ces exemples“.

Pour eux, la lutte pour changer le système est loin d’être gagnée. Cependant, ils sont avais que “seule une forte mobilisation du peuple souverain permettra de mettre fin au régime en place dans la paix, l’unité, la solidarité au Sénégal et en Afrique“.

Soucieuse du respect des droits du citoyen ainsi que de la nécessité de lever l’opacité qui caractérise la gestion des ressources naturelles, lesquelles, en vertu de la Constitution, appartiennent au peuple, la Plateforme LACOS “exprime sa solidarité à Me Moussa Diop, candidat déclaré à l’élection présidentielle, emprisonné pour avoir mis sur la place publique un présumé scandale de diamants dont les tenants et aboutissants doivent être éclairés devant l’opinion“.

Enfin, la plateforme LACOS demande “sa libération, dans la mesure où il existe d’autres alternatives plus adaptées comme le contrôle judiciaire“.