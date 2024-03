C’est seulement à 17 jours de l’échéance électorale prévue ce 24 mars que les 19 candidats à la présidentielle de 2024, se sont lancés à l’assaut des sénégalais malgré les nombreux défis auxquels ils doivent faire face durant le mois béni du ramadan.

Cependant, il y a toujours des risques pour les électeurs d’être manipulés ou d’être influencés par certains candidats “chauvinistes” aux tendances régionalistes qui, d’après leurs discours diffusés dans la presse ou à travers les réseaux sociaux, révèlent des illusions trompeuses et abusives. Car ces candidats vendeurs d’illusions, il en existe et à la pelle. Ils sont sans programme et avec leur fausse apparence, ne cherchent qu’à tromper les sénégalais. Au lieu de leur promettre ce qui est possible et réalisable, ils les bernent avec des utopies et autres chimères.

La réalité est que chacun de ces candidats à la l’élection présidentielle n’a que des promesses à donner pour mener sa campagne électorale avec en bandoulière l’art de persuader et de convaincre, moyennant des propos exagérés et parfois mensongers.

La crise socio-politique qui s’abat sur le pays depuis 2021 est tellement grave et complexe que beaucoup d’entre-deux n’ont pas la capacité de la désamorcer, à moins qu’ils aient une baguette magique.

Dans leurs speech, ils parlent tous, soit de sortir le pays de la situation catastrophique dans laquelle il s’est enlisé, soit ils promettent, une fois portés à la magistrature suprême, de mettre fin à la souffrance des citoyens due à la cherté de la vie et au chômage.

Chaque candidat y va de ses propositions, mais en réalité, ils se trompent grossièrement et surtout trompent le peuple. Et ce qui est dramatique, c’est qu’ils savent en âme et conscience qu’ils sont en train de tromper leurs concitoyens.

N’est-ce pas que c’est Maitre Abdoulaye Wade qui disait que “les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient“. Comme pour dire que ce ne sont juste que des promesses qui pourraient ne jamais être tenues par ceux qui ont la prétention de nous diriger demain.

Depuis le dimanche 10 mars, c’est la foire aux promesses au cours de laquelle on nous sert des discours électoraux pareils à des slogans publicitaires qui ne cadrent pas avec la réalité. Chacun vante son “programme” souvent très ambitieux ou encore très superficiel et sans aucun rapport avec le vécu au quotidien des populations.

Même si parmi les concitoyens, il y en a qui applaudissent et acclament ces candidats, force est de reconnaître qu’il y en a aussi qui les dénigrent, les sous-estiment ou qui en rient carrément, car pour eux, ce ne seront que de mauvais candidats appelés à accompagner ceux qui seront au second tour.

D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui s’en amusent jusqu’à décrire cette campagne électorale comme étant un spectacle navrant, lamentable, voire hilarant.

Oh quelle tristesse !

Pour la route, il faudrait se rappeler une fois dans les urnes, que nous avons affaire pour la plupart, à des “marchands d’illusions” qui prétendent apporter, des solutions magiques à tous nos problèmes : vie chère chômage, maladie, pauvreté, échec…, et j’en oublie. Mais pour ne pas avoir des regrets demain sur notre choix, n’oublions surtout pas que la promesse d’un bonheur hypothétique de la part de certains “illuminés” charme et attire les personnes ayant perdu tout espoir. Et c’est assimilable au phénomène de traversée migratoire vers un utopique “paradis terrestre”.

À bon entendeur!

Aly Saleh