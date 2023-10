Présidentielle 2024: Agacé par les failles du système, Sidy Mactar Coly démissionne de l’APR et donne carte blache au mouvement…

C’est acté. Le divorce est officiellement consommé entre la coalition au pouvoir et un de ses désormais ex allié. Sidy Mactar Coly, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déclaré hier dimanche 15 octobre 2023 devant la presse et ses militants, son départ de la mouvance présidentielle.

Le désormais ex allié de la coalition Benno Bokk Yakaar, a ainsi quitté sa ancienne formation politique pour le compte du mouvement ARC (Alternative pour la Relève Citoyenne ), dirigé par madame Anta Babacar Ngom.

Pour justifier son acte, Sidy Moctar a laissé entendre qu’il est agacé par les multiples failles et détournements de deniers publics qui sont dénoncés dans son ex parti. Son choix porté sur madame Anta relève de son désir à faire équipe avec des gens qui ont les ”mains propres” et qui ne sont jamais accusés de détournement ni autre malversation de la chose publique. L’autorité du jour a ajouté, pour lancer des piques au camp du pouvoir, que les gens qui vont parrainer Amadou Ba, donne carte blanche à Macky SALL.

Monsieur Coly n’a pas manqué de surcroit à fustier la mauvaise gestion des politiques publiques, des manquements qui, selon lui, poussent certains jeunes à affronter la fougue des vagues à la recherche d’une vie meilleure en Europe ou en Amérique faute d’espoir. en leur pays.

Le tout nouveau porte parole du mouvement ARC s’est dit par ailleurs charmé par le sérieux et l’ambition que fait montre la jeune candidate à changer le quotidien des sénégalais à travers des projets innovants et structurants. A ses militants, Sidy a laissé entendre avant de conclure son propos, de ne pas se laisser tromper par l’argent que distribuent les leaders de son ex camp pour acheter des consciences. Que s’ils leurs en donnent, qu’ils prennent puisque c’est l’argent du peuple mais que quand arrivera le moment de faire le choix, de choisir ceux qui sont capables de changer le pays.