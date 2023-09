Président 2024 : Cheikh Issa Sall soutient « le seul candidat du Bby », Amadou Ba

Le maire de Mbour appelle ses sympathisants et tous les militants de BBY à soutenir Amadou Ba, qu’il considère comme le « seul candidat » de la coalition. Voici le message complet.

Nous exprimons notre plein soutien au choix effectué par le Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, Président de l’Alliance pour la République (APR), Monsieur Macky SALL désignera notre camarade Amadou BA en tant que candidat de notre coalition lors de l’élection présidentielle de février 2024.

Ce choix éclairé provient de l’ouverture d’esprit et du coeur dont Son Excellence Macky Sall a toujours été un acteur de premier plan dans la gestion des affaires de la ville depuis son accession à la Cour suprême en 2012.

Pour la continuité et pour le maintien de la stabilité et de la paix de notre bien-aimé Sénégal, nous avons invité les responsables,

militants et sénégalais de tous bords, de tous sexes et de toutes obédiences à rester mobilisés et soudés comme les épaules des montagnes autour de notre unique candidat Amadou Ba. Mbour est prêt pour la victoire de la continuité dans la soirée du 25 février 2024.

VIVE Benno Bokk Yaakaar VIVE LE SÉNÉGAL »