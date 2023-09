Saint-Louis : Mansour Faye se mobilise auprès de Macky Sall pour soutenir Amadou Bâ

Vingt-quatre heures après la décision prise par le Chef de l’État de désigner l’actuel Chef du Gouvernement, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, au scrutin présidentiel du 25 février 2024, Mansour Faye a parlé à tous ses activistes de l’APR et de la coalition, pour dire haut et fort qu’il appréciait cette décision du président Macky Sall.

À Saint-Louis, Gandon, Ndiébéne-Gandiole, Fass-Ngom et Mpal, les dirigeants et activistes de la Coalition Bby ont démontré leur mobilisation infatigable d’exprimer leur appréciation et leur gratitude envers le président Macky Sall et le maire de la capitale du Nord, pour tout ce qu’ils ont fait pour ces cinq municipalités du ministère de Saint-Louis. Durant cette grande messe politique, qui a eu lieu dans les locaux de la permanence de l’Apr, situé à Ndiolofène, les activistes de cette coalition ont été imprégnés par le discours de leur coordinateur départemental.

À cet égard, Mansour Faye a rappelé que « ce choix éclairé résulte d’un processus dynamique basé sur des consultations et des consultations très larges ». Selon le maire de la vieille ville, paraphrasant le président Moustapha Niasse, ce choix est concerté et collégial. Ils ont profité de cette rencontre politique pour féliciter chaleureusement le Chef de l’État, qui a mobilisé, pendant douze ans et à travers le Pse, toutes les énergies, afin de sortir notre pays du cercle de la pauvreté et de le mettre définitivement sur la voie de l’émergence ».

Mansour Faye a donné un conseil inestimable à son frère Amadou Bâ, l’invitant à rassembler toutes les forces vives de cette coalition Bby et de la nation, autour de la dynamique initiée par le Chef de l’État depuis son adhésion au pouvoir judiciaire suprême, et le développement harmonieux de notre pays sur tous les plans.