Nouveau rebondissement dans l’affaire Locafrique : Le père Amadou Bâ remporte une nouvelle manche

Le feuilleton judiciaire impliquant la société de crédit-bail familiale Locafrique connaît un nouveau rebondissement, avec une décision favorable pour le père, Amadou Bâ, aux dépens de son fils, Khadim Bâ. Cette saga, qui ressemble à un jeu de poker, voit le fils perdre une fois de plus la main.

La semaine dernière, le Tribunal de Commerce a rendu une décision en faveur du père Amadou Bâ. Dans un jugement rendu public, de manière contradictoire et en première instance en matière commerciale, le Tribunal a jugé recevable l’opposition du père.

Concrètement, selon les informations révélées par Les Echos, le Tribunal a révoqué l’ordonnance du juge en charge du contentieux du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) numéro 1076 du 31 août 2023. Par cette décision, le Tribunal a ordonné à l’administrateur du greffe en charge du RCCM de rétablir dans son registre les noms et qualités des dirigeants de la société Locafrique, à savoir M. Imencio Moreno en tant que Directeur général et M. Charles Jean Michel Borelli en tant que sous-administrateur.

Cette nouvelle décision vient s’ajouter aux épisodes précédents de cette saga judiciaire parsemée de tensions familiales et les conflits de pouvoir.