Préparation – Éliminatoires CHAN 2024 : Souleymane Diallo et la sélection locale sénégalaise à l’épreuve en Mauritanie en juin

Souleymane Diallo, récemment nommé à la tête de la sélection locale du Sénégal, se prépare pour son premier défi : le tournoi en Mauritanie du 5 au 17 juin prochain, selon les informations de Wiwsport. Cette compétition, exclusivement réservée aux équipes locales africaines, marque le début des préparatifs pour les éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

Fort de l’héritage d’un titre continental récemment acquis, suite à la victoire du Sénégal en finale du dernier CHAN contre l’Algérie (0-0, 4-5 ap. t.a.b.) en février dernier, Souleymane Diallo fait face à des attentes élevées à la tête de la sélection locale sénégalaise. Pour lui, qui a précédemment occupé le poste d’adjoint au sein de la sélection des moins de 20 ans, ce sera son baptême du feu en tant que coach principal. Le regroupement de l’équipe sénégalaise débutera le 3 juin, marquant ainsi le début d’un voyage rempli de défis et d’opportunités pour Diallo et son équipe. Leur objectif premier est de se qualifier avant même de songer à défendre le titre continental.

Pour l’instant, les dates exactes de la phase finale du CHAN et l’identité du pays organisateur demeurent inconnues, bien qu’une co-organisation entre le Congo et la RDC soit évoquée. Rappelons que plusieurs fédérations prendront part aux qualifications dans la zone UFOA A, 7 en UFOA B, 7 en UNIFFAC, 11 en COSAFA, 9 en CECAFA et enfin 4 en UNAF. Comme à l’accoutumée, l’Égypte est absente. La Tunisie et le Gabon font en revanche leur retour après avoir renoncé aux éliminatoires de la précédente édition en 2022.