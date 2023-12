Souleymane Diallo, secrétaire général, agent de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), par ailleurs, vice-président du comité électoral a soutenu, dans un entretien accordé à PressAfrik, que les élections de représentativités se sont bien passées. Toutefois, il a souligné plusieurs difficultés liées au vote, à l’éloignement des bureaux de vote dans beaucoup de départements, des difficultés également par rapport au fichier, aux listes d’émargements, et la carte électorale qui posait problème, qui ont impacté sur le taux de participation.

« Les élections des centrales syndicales se sont bien déroulées hier (mardi). Nous n’avons pas encore la situation exhaustive. D’abord en termes de taux de participation, ni de situation exhaustive en termes de résultats. Même la situation globale sur le plan organisationnel, ce que nous savons c’est que cela s’est bien passé. À part des difficultés qui ont été noté un peu partout à travers le pays. C’est des difficultés liées à l’éloignement des bureaux de vote dans beaucoup de départements. On n’a pas eu ce qu’on avait réellement voulu. Des bureaux de vote de proximité. Pour éviter les longues distances en termes de déplacement, parce que ça va éviter les longs déplacements“, a indiqué M. Diallo

Qui poursuit: “des difficultés également par rapport au fichier, par rapport aux listes d’émargements. Parce que nous avons vu qu’entre la liste définitive et les listes d’émargement qui ont été envoyées, il y a eu quelques difficultés. Certains qui s’attendaient à voter dans un bureau A, se sont retrouvés dans un bureau B, avec tout ce que ça entraîne comme désagrément en termes de mobilité. Il y a aussi des difficultés par rapport à l’insuffisance des bulletins. Donc, globalement, sur le plan organisationnel, c’est ce que nous pouvons noter“.

Interpelé sur les raisons, le vice-président du comité électoral soutient : « Ce qui peut expliquer cela, ce que nous avions demandé à l’administration en termes d’implantation du bureau de vote, nous ne l’avons pas obtenu dans certains départements. Nous avons eu beaucoup de difficultés. A un moment donné, dans le département de Fatick, il a fallu que les centrales syndicales des travailleurs fassent une déclaration de manifestation pour que le préfet revienne à de meilleurs sentiments. La carte électorale nous posait problème. Et ça va impacter sur le taux de participation ».

Par rapport au résultat proprement dit, il explique, qu’ils n’ont pas encore l’ensemble des résultats. “Dans certains départements, certes, les commissions électorales se sont déroulées. Nous avons les résultats de PV. Dans d’autres départements par contre, ce n’est pas encore le cas. Comme Dakar par exemple, la commission départementale doit se réunir cet après-midi à 16 h. Donc tout ce que nous pouvons dire, c’est des tendances au niveau national“, confie-t-il.

Souleymane Diallo poursuit en affirmant: “Même au niveau de Dakar les tendances sont favorables à la CNTS. Que ce soit à Dakar, ou de façon générale, la CNTS est encore devant. Et nous nous espérons que cela va se confirmer dans les heures à venir. Nous n’avons pas de doute par rapport à la victoire de la CNTS. Maintenant, quel sera l’écart et qui sera le suivant. C’est à ce niveau que nous somme en train de se réunir pour continuer à recevoir les PV provenant des départements pour faire une compulsation et d’ici 20, pour avoir une situation nette globale. Ce que dit l’arrêté, partout ou il y a 100 travailleurs, nous devons pouvoir implanter un bureau de vote. C’est pour éviter beaucoup de déplacements. Si nous voulons un taux de participation élevé, il faut que les bureaux de vote soient rapprochés ».