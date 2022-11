«le premier match est toujours très important » Aliou Cissé

Le sélectionneur des Lions faisait face à la presse à la veille du match contre les Pays-Bas. Face aux journalistes, Aliou Cissé est revenu sur l’importance du premier match dans cette compétition. Mais également sur l’absence de Sadio Mané.

« C’est un plaisir d’être là. Le début de la compétition est très important pour nous pour rentrer de la meilleure façon. On va essayer de faire un bon résultat qui nous mettra dans de meilleures conditions pour la suite. Dans une compétition de cette envergure, le premier match est toujours très important. Il y a une très bonne équipe en face. Notre expérience en 2018 et pendant différentes CAN et notre statut de champions d’Afrique nous donnent plus de confiance »

« Nous allons rester nous-mêmes, garder nos valeurs et notre identité et style de jeu. Il ne s’agit pas de copier des autres. Tout le monde connaît le style de jeu du Sénégal et on va continuer à avoir ce style. Il faudra rester costaud défensivement et jouer dans les transitions. On a de la qualité technique pour garder la possession” a déclaré Coach Cissé, repris par Wiwsport.

Pour rappel, les Lions du Sénégal font leur entrée dans le mondial Qatar 2022, lundi à 16h Gmt, contre les Pays-Bas, pour ce qui constitue le choc dans le groupe A.