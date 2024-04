Guy Marius Sagna “Il y’a d’autres sujets beaucoup plus importants à traiter que de”

D’ici 3 mois, Ousmane Sonko fera sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Après celle-ci, les députés de Benno Bokk Yakaar, actuellement majoritaires, songeraient à déposer une motion de censure pour provoquer la démission du Gouvernement d’Ousmane Sonko.

Interrogé à ce sujet lors d’un face-à-face avec la presse, le député Guy Marius Sagna a jugé qu’il y avait d’autres sujets beaucoup plus importants à traiter que de parler de la possible destitution d’un gouvernement mis en place, il n’y a même pas 2 semaines.

“L’Assemblée nationale a mieux à faire. Elle doit être plus préoccupée par les 10 mois d’arriérés de salaire des travailleurs du Fera, les arriérés de salaire des travailleurs de l’Anpej, les 3 mois d’arriérés de salaire des travailleurs de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane… On doit orienter le débat sur ça, et non sur une motion de censure contre le Premier ministre, qui n’a même pas encore fait 2 semaines“, a déclaré le parlementaire.