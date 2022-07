Premier League : Manchester City s’offre Kalvin Phillips

Kalvin Phillips, était le joueur qui a le plus récupéré la possession du ballon en Premier League la saison passée , milieu défensif (26 ans) aura la difficile tâche de remplacer Fernandinho qui a quitté le club en fin de contrat après avoir remporté 9 trophées majeurs en 9 saisons au club.

En huit saisons à Leeds, où il est né, Phillips a joué 235 matches pour les Peacocks, devient aussi un membre incontournable de la sélection anglaise pendant l’Euro-2021 et dans les éliminatoires pour le Mondial-2022. Kalvin Phillips “est un joueur que nous admirons depuis longtemps (…) Sa lecture du jeu, associée à sa qualité de passe, son énergie et sa détermination, font de lui un talent formidable et c’est un joueur qui a une volonté de gagner incroyable”,selon le directeur du football de City, Mr. Txiki Begiristain, au sujet de celui qu’on surnomme parfois le “Pirlo du Yorkshire“.

Kalvin Phillips est le troisième renfort enregistré par les champions d’Angleterre en titre après l’arrivée du prodige norvégien Erling Haaland en attaque et du gardien remplaçant allemand Stefan Ortega.