Premier League : Chelsea se régale contre Everton, Nicolas Jackson passeur puis buteur

Chelsea n’a fait qu’une bouchée d’Everton. Portés par un Cole Palmer de gala et un Nicolas Jackson dans quasiment tous les coups, les Blues ont explosé les Toffees, lundi, à Stamford Bridge (6-0).

Il n’y a pas eu match. Chelsea, qui n’arrive que très rarement à enchaîner les bons résultats cette saison, a littéralement balayé Everton ce lundi 15 avril en clôture de la 33e journée de Premier League (6-0). Les Blues ont surtout pu compter sur un Cole Palmer en état de grâce et un Nicolas Jackson également impliqué pour s’offrir un succès éclatant qui leur placent désormais à trois points de la sixième place, synonyme de Ligue Europa Conférence.

Palmer a inscrit un triplé en l’espace d’une demi-heure (13e, 18e, 29e). Le troisième but de l’ancien attaquant de Manchester City est un délice puisqu’il intercepte une mauvaise relance de Jordan Pickford pour tenter de loin et faire loger le ballon au-dessous de la barre. Passeur décisif sur l’ouverture du score, Jackson a corsé l’addition juste avant la pause (44e), marquant au passage son dixième but en Premier League. Ce qui est loin d’être une mince affaire.

Jackson au cœur d’un « penaltygate »

Mais l’attaquant sénégalais de 22 ans n’était seulement visible dans les bons coups. Car il s’est mêlé à un « penaltygate » qui ternit un peu cette victoire. Sur une jolie action individuelle, Noni Madueke a été fauché dans la surface des Toffees par James Tarkowski. Il obtient un penalty et voulait se faire justice lui-même en tirant. Mais Cole Palmer, lui le tireur attitré, veut inscrire un quadruplé et veut récupérer la balle dans les mains de son jeune partenaire anglais.

Conor Gallagher, le capitaine de l’équipe, se mêle de la dispute, prend le ballon dans les mains de Madueke et le rend à Palmer. C’est le moment choisi par… Nicolas Jackson pours faire irruption dans la scène. L’ancien joueur de Villarreal voulait également frapper, mais il est repoussé par Cole Palmer. Il s’écarte, et Palmer s’offre un quadruplé. Après le but, Nicolas Jackson n’a pas voulu fêter avec son partenaire… Le groupe vit bien également à Chelsea.