Premier League : La réaction inédite du special one après la défaite contre Leicester City

Jose Mourinho a défendu Serge Aurier qui a concédé le pénalty dans la défaite 0-2 contre Leicester City hier. Le coach des Spurs a dit “Je décrirais (son geste) comme une erreur, pas un moment de folie.

Il faut savoir ou on se situe, si on est dans la surface. La, le joueur repart vers son but, sans aucun danger. Serge a été phénoménal contre Liverpool, probablement notre meilleur joueur et aujourd’hui il fait cette erreur.

Est-ce qu’elle nous coûte 3 points? Ce n’est pas juste de dire ca. Si je dois pointer des joueurs du doigt, je pourrais cibler certains qui n’ont pas eu l’attitude que j’aime voir”

Jose Mourinho fait confiance a l’éléphant de Cote d’Ivoire qui a failli partir l’été dernier, rappelons-le, et qui a été titularisé 6 fois sur les 6 derniers matches de Premier League…