Euro 2024: Vainqueur, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur… la performance extraordinaire de l’Espagne

Avec sept victoires en autant de sorties et 15 buts marqués, l’Espagne a confirmé ce que beaucoup d’observateurs présageaient au début de l’Euro de 2024. Elle a démontré qu’elle était la meilleure formation de la compétition en remportant, hier, le trophée devant l’Angleterre en finale (2-1). Un quatrième titre continental pour la Roja qui s’est aussi illustrée également avec les distinctions individuelles.

Meilleur joueur : Rodri

Le milieu espagnol Rodri a été désigné meilleur joueur du tournoi disputé en Allemagne, a annoncé l’UEFA après la finale. Le joueur de Manchester City, âgé de 28 ans, a remporté son premier titre avec la « Roja », dont il est un des joueurs cadres, à l’issue d’une rencontre qu’il a quittée sur blessure à la mi-temps.

Meilleur buteur : un trophée partagé

Ils sont six à se partager ce lundi le trophée de Soulier d’or de l’Euro 2024. Harry Kane (Angleterre), Dani Olmo (Espagne), Georges Mikautadze (Géorgie), Jamal Musiala (Allemagne), Cody Gakpo (Pays-Bas) et Ivan Schranz (Slovaquie) ont tous inscrit trois buts pendant la compétition.

Si l’UEFA avait choisi au départ de les départager selon leur nombre de passes décisives et selon le meilleur ratio de buts/minutes, l’instance a finalement décidé que le trophée serait partagé.

Meilleur passeur : Lamine Yamal

Aucune contestation possible en revanche en ce qui concerne les pourvoyeurs de caviars. L’Espagnol Lamine Yamal, par ailleurs désigné meilleur jeune de l’Euro, est largement en tête de ce classement, avec quatre passes décisives (Croatie, Géorgie, Allemagne et Angleterre). Le joueur de 17 ans a également inscrit un superbe but en demi-finale contre la France.