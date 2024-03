Ce n’est point exagéré: Benno Bokk Yakaar se lâche. Elle est désormais libérée pour aller à la conquête des terroirs.

Naturellement, Louga, la capitale du Ndiambour a donc été un marqueur dans la campagne du Premier ministre. Elle ouvre l’ère des mobilisations gigantesques, signe annonciateur, du triomphe des troupes marron-beiges.

D’ailleurs, au moment de délivrer son message, le candidat de BBY, n’a pas manqué de magnifier l’engagement et la détermination des jeunes, des femmes et des hommes lougatois, pour assurer une victoire au premier tour. «Vous comprendrez toute la considération et l’amour que j’ai pour le Ndiambour et ses enfants. Louga est une terre bénie. Celle de Thierno Bachir Tall et de Djily Mbaye. Des modèles de patriotisme, de générosité et d’abnégation ».

Conscient de sa mission qui, entre autres, consiste, en cette période électorale à rassembler toutes les forces, l’ancien Premier ministre renseigne avoir échangé, en ralliant Louga, avec l’édile de la ville, Moustapha Diop. «Il a été empêché du fait de ses obligations ministérielles (Conseil des ministres) », précise t-il

Terre historique de migration, Louga reste l’un des principaux territoire de départ des Sénégalais de l’extérieur. Un atout majeur sur lequel il faudra impérativement capitaliser en mettant en place des instruments performants. «Notre ambition est d’aider nos fils établis à l’étranger en créant une banque nationale pour faciliter leurs transactions. Nous allons porter la durée de validité des passeports à 10 ans, augmenter la sécurité dudit document et faciliter sa délivrance ». Pour ce faire, précise le candidat de BBY, la dématérialisation reste le principal levier à actionner. «Nous travaillerons à permettre aux consulats de délivrer les documents administratifs à temps aux ayant droits ».

L’accès aux logement pour la diaspora est placé au cœur du programme du candidat Amadou Ba. À ce sujet, indique-t-il « le programme des 100 000 logements leur alloue 20 unités d’habitations mais nous comptons aller plus loin ». Cette année, la diaspora sénégalaise a contribué à hauteur de 1700 milliards FCFA soit 9,8 pour cent du PIB dans l’économie nationale.

Santé, jeunes et coût de la vie au cœur des préoccupations

Aussi, affirme le candidat de BBY, « nous comptons doter chaque département d’un hôpital moderne avec toutes les commodités à l’image de celui édifié à Kaffrine ».

Très en verve, face à une masse acquise à la cause du Benno, Amadou Ba a réitéré sa décision de faire la part belle aux jeunes qui, dans les cinq prochaines années, bénéficieront d’un millions d’emplois.

Au moment de prendre congé de l’assistance, le candidat de BBY rappelle que la réduction de la cherté du coût de la vie est un point essentiel de la politique qu’il mettra en œuvre. Ce qui, à ses yeux, est possible «grâce à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes mais aussi par le relèvement des pensions de retraites ».

Au regard de l’accueil qui lui a été réservé, il n’est point hasardeux d’affirmer que le Ndiambour est en accord avec le choix porté sur Amadou Ba. 16 des 17 Maires du département de Louga, tout comme, les partis alliés et les mouvements de soutien ont activement participé au meeting départemental.

Manifestement Louga a décidé d’élire Amadou Ba au premier tour du scrutin pour ainsi traduire en acte la volonté affichée par Macky Sall en choisissant Amadou Ba parmi plusieurs candidat à la candidature de BBY.

AB2024, candidat de la paix et de la stabilité

D’ailleurs le rendez-vous manqué 24 heures auparavant, n’aura pas pris le dessus sur la dynamique de victoire, perceptible dans la capitale du Ndiambour.

Vraisemblablement, les populations partagent la conviction selon laquelle

Amadou Ba est le candidat de la stabilité, celui de la paix et du développement économique et social de ce pays. Ici, on ne voudrait, pour rien au monde,

confier les destinées des Sénégalais à des mains inexpertes. D’autant que les deux mandats du Président Macky Sall ont fini par placer le Sénégal à quelques encablures de l’émergence.

La présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales, une des plus solides soutien du candidat Amadou Ba ne tarit pas d’éloges sur ce dernier. «Votre maîtrise des dossiers, votre connaissance du plan Sénégal Émergent et votre sens élevé de l’écoute me fondent à croire davantage que vous êtes l’homme de la situation. C’est fort de tout cela qu’on fera des pieds et des mains pour vous élire au premier tour, au soir du scrutin présidentielle ».