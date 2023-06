Politiques publiques : Plus de suivi que d’évaluation

L’Association sénégalaise d’évaluation (SenEval) est appelée à reprendre son bâton de pèlerin, pour une meilleure prise en compte de l’évaluation des politiques publiques au Sénégal.

«Il faudra reprendre le bâton de pèlerin et aller vers les acteurs de l’Administration, de l’Etat, pour faire un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de l’évaluation. Il va falloir même peut-être créer une coalition nationale pour le développement de la culture de l’évaluation. Tout cela constitue des perspectives qu’on doit explorer pour faire en sorte que le Sénégal enregistre des avancées importantes dans le domaine de l’évaluation», a suggéré Abdou Karim Lô, président d’honneur de l’association. M. Lô co-modérait hier un panel sur «Culture et pratique de l’évaluation au Sénégal : regards croisés sous les angles rétrospectif et prospectif», organisé par SenEval, dans le cadre de la célébration de son 10e anniversaire.

Pour un meilleur contrôle des politiques publiques, le Sénégal est doté de plusieurs organes qui ont dans leur mandat la charge de l’évaluation. En 2016, par exemple, la mission de l’Assemblée nationale a été élargie à l’évaluation des politiques publiques. Le Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques (Case) ainsi que la Commission de l’évaluation et de suivi des politiques et programmes publics (Cesppp) ont été également mis en place. La mission d’évaluation a été par ailleurs introduite dans les domaines de compétences des institutions supérieures de contrôle, notamment l’Inspection générale d’Etat (Ige) et la Cour des comptes, mais aussi des ministères sectoriels à travers les Cellules d’études et de planification (Cep).

«Tout est à refaire en matière d’évaluation»

Malgré tout, souligne le Directeur général du Bureau de prospective économique (Bpe), un des panélistes, la pratique de l’évaluation est encore à ses balbutiements. En matière de suivi, souligne Moubarack Lô, «le gouvernement fait beaucoup d’efforts. Dans les ministères, il y a des activités de suivi, mais des efforts restent à faire dans le domaine de l’évaluation. Tout est à faire en matière d’évaluation au Sénégal. On est vraiment au démarrage. On a eu à élaborer en 2019, un draft de politique nationale d’évaluation. Mais jusqu’à présent, ce document n’est pas officiellement validé. Alors si c’était validé, ça permettrait d’institutionnaliser la politique nationale d’évaluation avec des normes».

Les panélistes ont aussi évoqué l’absence de financement pour l’évaluation. Dans les budgets des différents ministères, il n’existe pas de façon très claire une ligne consacrée à l’évaluation. «Si on veut qu’il y ait un développement de la pratique évaluative, il faut un financement de l’évaluation. On ne peut pas évaluer, s’il n’y a pas de financement», selon Abdou Karim Lô.

Conscients de tout cela, Abdou Aziz Kane, président de SenEval, et ses collègues ont pris l’engagement non seulement de faire un plaidoyer, mais aussi de mener des actions de renforcement de capacités des acteurs. Aussi, soutient M. Kane, l’évaluation nécessite une mise en confiance entre tous les acteurs qui sont concernés, parce qu’on re­marque que dans une certaine mesure, il y a une peur de l’évaluation. D’où la nécessité de restaurer la confiance entre le décideur et tous les acteurs de l’évaluation.