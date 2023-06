CAF : Obligation d’avoir une section féminine : Génération Foot avec son plan B !

La décision de la Caf d’exiger, pour les clubs engagés dans les compétitions africaines, une équipe féminine embarrasse certains. A l’image de l’actuel leader de la Ligue 1, Génération Foot, qui peaufine un plan B.

Actuel leader du championnat du Sénégal, Génération Foot pourrait donc terminer champion. Les Grenats feraient ainsi leur retour en Ligue des Champions. Sauf que pour le moment, le club sénégalais ne dispose pas d’une section féminine, condition devenue obligatoire pour être éligible aux com­pétitions africaines de club.

Mais ce n’est pas un souci selon Talla Fall, le responsable de la communication du club. «Il y a beaucoup de possibilités qui s’offrent à Génération Foot pour être dans les règles. Il y a des clubs qui sont à Dakar avec lesquels on pourrait faire un jumelage. Nous sommes déjà en contact avec un club féminin. On est très soucieux de cela. Pour l’équipe féminine, je ne me fais aucun souci. On sera prêts et dans les conditions pour disputer la Ligue des Champions si toutefois Gf remporte le Championnat de Ligue 1», rassure-t-il.

Seuls Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur sont éligibles

Notons que pour cette contrainte de la Caf de disposer d’une équipe féminine pour tous clubs désireux de disputer les compétitions de clubs, seuls Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur sont éligibles.

L’autre problème, c’est la suspension du Championnat à cause de la tension politique que traverse le Sénégal et qui rend difficile la fin de saison. La date limite du 30 juin fixée par la Caf est impossible à respecter pour boucler le Cham­pionnat et la Coupe du Sénégal, et donc connaître les deux représentants du pays en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération en 2023-2024. Conséquence : l’épée de Damoclès pend au-dessus de la tête du Sénégal qui pourrait être absent du tirage au sort des compétitions de clubs de la Caf la saison prochaine.

Joint par Sport News Africa, Ablaye Guèye, vice-président de la Ligue Pro, n’a pas caché son pessimisme face à cette situation. «En effet, la saison sportive est très incertaine. Depuis quelques années pourtant, le calendrier était bien maîtrisé. Cette année aussi, c’était le cas jusqu’aux événements socio-politiques ayant entraîné l’arrêt de toutes les activités sportives», a confié le chargé du développement et des relations internationales. Avant d’ajouter : «Les matchs en retard vont encore compliquer les délais. Concernant la Coupe du Sénégal, la situation est aussi incertaine et il sera très difficile de rester dans les délais.»

Une situation inquiétante confirmée par le patron du football sénégalais : «Nous avons effectivement des craintes de voir nos clubs qualifiés pour les compétitions interclubs en Afrique être disqualifiés parce que nous avons des délais pour donner leurs noms, faire la procédure d’octroi de licences exigée par la Caf», révèle-t-il. «Dans les normes, nous avons jusqu’au 30 juin pour faire connaître nos équipes. Mais avec ce report, nous nous sentons en danger», a avoué Me Senghor.

Depuis ce mercredi 14 juin, la situation semble s’éclaircir avec l’officialisation de la reprise des compétitions par la Fédération sénégalaise de football (Fsf). En sus, l’instance dirigeante a révélé avoir introduit une dérogation auprès de la Caf pour un délai supplémentaire. De quoi susciter un brin d’espoir chez les acteurs.

Vers un sprint effréné

Même dans l’éventualité qu’une dérogation soit accordée par la Caf, rien ne garantit une issue heureuse avec 5 journées restantes en Ligue 1 et 4 tours de Coupe du Sénégal à disputer. La Ligue Pro envisagerait de faire jouer 2 journées de Championnat par semaine, avec notamment des matchs en milieu de semaine. Le Sénégal, pays dont la population est à plus de 90% de confession musulmane, prépare la fête de l’Aïd El Kébir prévue entre le 28 et le 30 juin. Un événement qui devrait forcer une nouvelle suspension du Championnat comme à l’accoutumée. Dans ces conditions, difficile d’entrevoir la lumière.