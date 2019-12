L’ancien responsable de la propagande au sein du Pds n’a pas encore dit son dernier mot, en politique. Alors qu’on le croit fini en politique, Farba Senghor a fait savoir qu’il ambitionne de devenir le futur président de la République du Sénégal.

Bien que sorti par la petite porte, lors des dernières législatives où on l’a accusé, avec Pape Samba Mboup, d’être les pions de Macky Sall dans l’opposition, Farba Senghor a déclaré sur les ondes de la radio privée, Rewmi FM, que son «objectif immédiat, ce n’était pas également d’avoir un parti politique. » Ancien chambellan de Abdoulaye Wade, Farba Senghor s’est vu bombardé à de nombreux postes ministériels alors que ni son parcours académique ni sa connaissance des domaines ne le justifiait. Et pendant tout le mandat de son mentor, l’homme a marqué les Sénégalais par ses frasques que la presse avait d’ailleurs prénommées les Farberies.

Mais, aussi, par l’agression qu’il a commanditée contre les journalistes de l’AS et de 24 heures Chrono. Et l’homme qui a longtemps parlé aux oreilles du président Abdoulaye Wade a déclaré que lui et ses amis se sont dits qu’il faut d’abord une recomposition politique où les libéraux vont occuper une grande place. « Nous devons faire de telle sorte d’avoir un noyau important, crédible, pour pouvoir se positionner sur 2024 soit pour nous-mêmes en tant que candidat, soit pour celui qui sera mieux placé pour porter nos ambitions. » A-t-il laissé entendre.



Alors que de nombreux compatriotes pensent que l’avenir politique du tonitruant libéral est derrière lui, Farba Senghor a fait savoir que, pour le moment, il ne vise pas un poste. Toutefois, il a ténu à préciser que « (il a) clairement dit au président Sall que (il) ne l’accompagne pas pour obtenir un poste, mais (il) l’a fait par conviction et (il est) dans ça. Par ailleurs, (son) ambition c’est d’être un jour président de la République du Sénégal».