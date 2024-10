C’est une nouvelle à laquelle peu de personnes à Kolda s’attendait. Comme un couperet, elle est tombée ce soir. Et si le principal concerné s’est dit soulagé, les poupations comme les anciens camarades d’Abdoulaye Bibi Baldé sont pantois. Et pour cause, l’ancien homme fort de Macky Sall dans la capitale du Fouladou, celui-là qui a eu les privilèges d’avoir été nommé ministre puis Directeur général de la Poste a décidé d’abandonner Macky Sall et l’APR au moment où ces derniers n’ont plus rien à lui offrir de confortable. Dans un communiqué parvenu à Kéwoulo, l’ancien maire de Kolda a fait savoir qu’il tournait le dos à l’APR et à Macky Sall. Et cette décision est entérinée en cette veille des elections légilatives; une crucile occasion qui verra se jouer le destin des anciens dignitaires du pays. Voici in extenso son communiqué.

“Je m’adresse à vous aujourd’hui avec un sentiment mêlé de gravité et de soulagement, pour vous annoncer ma décision de recouvrer et de reprendre ma liberté en suspendant toutes mes activités et en démissionnant de toutes mes fonctions au sein de l’Alliance Pour la République (APR).

Depuis mon engagement au sein du parti, j’ai toujours eu à cœur de servir les idéaux et les valeurs qui m’animent. Durant ces années, nous avons mené des combats politiques, partagé des victoires et œuvré ensemble pour le développement de notre cher pays. Cependant, il arrive des moments dans la vie d’un homme où des choix difficiles s’imposent pour rester fidèle à ses principes.”

Je crois fermement que la politique est avant tout un engagement moral, une voie qui exige transparence, loyauté et respect mutuel. Aujourd’hui, je fais le choix de recouvrer ma liberté politique, liberté de ton de penser et d’actions, celle qui me permet

Abdoulaye BALDÉ dit BIBI