Pikine Ouest : la commune a mené une grande opération de nettoyage lors de…

En marge à la Journée Mondiale de l’Environnement, la commune de Pikine Ouest, avec le soutien de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), a mené une grande opération de nettoyage. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la journée nationale « Sétal Sunu Rèew » instaurée par le Chef de l’État son Excellence, Bassirou Diomaye Faye, prévoyant une journée mensuelle de nettoyage dans toutes les communes du pays.

Sous la Direction du maire Cheikh Diop, les activités ont débuté à l’école Kabirou Mbodj, un établissement considéré comme prioritaire par la municipalité. “Nous avons lancé cette journée aujourd’hui à l’école Kabirou Mbodj parce que c’est une école qui fait partie de notre priorité. Démarrer le nettoyage ici avec les enfants les pousse à cultiver la préservation du cadre de vie comme le veut le Président de la République”, a déclaré le maire Cheikh Diop, soulignant l’importance de sensibiliser les jeunes générations à l’hygiène et à la propreté.

Les volontaires se sont ensuite dirigés vers le site du Technopole, poursuivant les efforts de nettoyage et de curage des égouts. Cette action visait à améliorer le drainage des eaux et à offrir des conditions de vie plus salubres aux habitants. “Nous allons faire le même geste au Technopole et curer les égouts pour permettre aux populations de déverser tranquillement les eaux”, a ajouté le maire.

En vue des préparatifs pour la fête de la Tabaski, Cheikh Diop a adressé un message clair aux habitants : “Évitez de jeter des objets solides dans les égouts car cela peut entraver l’écoulement des eaux. Je les invite à creuser des trous pour y verser ces déchets solides”. Cette recommandation vise à prévenir les obstructions et à maintenir l’efficacité du réseau de drainage.

Dans la foulée, le maire a également exprimé sa gratitude envers l’ONAS pour son appui logistique, pour le succès de cette journée. Grâce à cette collaboration, Pikine Ouest se positionne en exemple en matière de propreté et de gestion des déchets, marquant un pas significatif vers un environnement plus sain pour tous selon l’édile de Pikine ouest. Notons que le Directeur Général de l’ONAS, Dr Cheikh Dieng va accorder une place importante à l’approche communautaire dans la gestion des inondations. La Brigade d’Intervention Rapide va soutenir cette approche communautaire.