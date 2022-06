Pikine: L’enlèvement d’une fillette d’un an inquiète…

La famille Diagne abattue par l’enlèvement de leur fille Aida depuis mardi dernier. une nouvelle qui inspire l’angoisse et l’inquiétude des populations de Pikine Tally bou bess.

La famille Diagne est au comble de la perplexité. Il est 10h30 mn à la pendule où toute la famille vaque à leur occupation. Les enfants empruntent le chemin de l’école, le père est en voyage et la maman s’acquitte de ses tâches ménagères dans la cuisine en laissant sa fille jouer tranquillement. Une ambiance paisible règne dans l’enceinte de la cours. Mais un voleur guette sa proie à coté: bébé Aida est enlevée dans la maison.

Une nouvelle qui a abasourdi toute la famille. A l’en croire, sa grand mère qui revenait juste de la boutique, la petite était assise toute seule dans la cours. En effet une femme aurait enlevé bébé Aida à l’intérieur de la maison. Une situation qui a secoué tous les voisins du quartier. Eprouvée la maman refuse de s’alimenter et pleure constamment sa fille perdue de vue. En ce moment les autres membres de la famille faufilent dans les grandes surfaces avec désespoir. La voix cassée, le visage empreinte de tristesse ,le papa recours aux cameras de surveillance du quartier afin d’avoir des nouvelles de sa fille. Et les voisins affichent leur compension et leur solidarité tous azimut. Le téléphone sonne à chaque instant pour recevoir le soutien des uns et des autres.

Toutefois une banque de la place a vérifié sa camera de surveillance pour permettre à la famille de retracer le films de l’enlèvement. Ainsi une femme de taille moyenne, vêtue de boubou traditionnel et la tête voilée prends l’enfant dans ses bras et s’empresse pour se frayer un chemin. Cependant son visage s’affiche clairement dans la vidéo. Et un voisin confirme avoir vu Lenfant dans les bras d’une inconnue sortir de la maison, mais il croyait que c’est un membre de la famille. En dépit de toutes les sources qui prouvent l’enlèvement, la fille reste toujours introuvable.

Alertée, la police détient des preuves tangibles sur l’enlèvement et ouvre une enquête afin d’appréhender l’auteur des faits.