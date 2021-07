L’opposant, Thierno Alassane Sall, interrogé par le quotidien EnQuête, s’est prononcé sur l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr. Prudent, il déclare que tout ce qu’il peut pour le moment dire, c’est que Macky Sall est prêt à tout pour faire tomber ses adversaires politiques, en tête de liste Ousmane Sonko.

« Ce que je peux dire de manière de très sincère et claire, c’est que Macky Sall ne ratera aucune occasion pour se débarrasser d’Ousmane Sonko, s’il en a l’opportunité. Cela est clair aux yeux de tout le monde. Quand on fait des tournées, il y a toujours des gens qui filment, qui entrent et sortent, etc. On veut chaque jour nous tendre des pièges », a déclaré le leader de la République des Valeurs.

En ce qui concerne Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade, Abdoul Mbaye ou lui-même, il estime qu’ils sont tous des victimes sursitaires. A l’en croire, il évite d’entrer dans le fond des dossiers.

« Au Sénégal, quand on fait cela, on dit que si vous n’épousez pas la position des uns, vous êtes avec Macky Sall. Beaucoup de gens sont dans le manichéisme. Ils sont dans une logique binaire. Je refuse d’y être, même si je suis un ingénieur télécom. Dès l’instant qu’on dit que si on est contre Macky Sall, il faut être tout le temps d’accord avec ce que dit l’opposition et intégralement, sans nuance, je ne suis plus libre », ajoute-t-il.