« Personne » ne sait quand le foot reprendra, assure Infantino

Le président de la Fifa Gianni Infantino a admis jeudi que « personne » ne savait quand on pourrait reprendre « comme avant » le football, à l’arrêt presque partout dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus.

« Nous aimerions tous avoir à nouveau du football demain, mais malheureusement, ce n’est pas possible, et personne dans le monde à ce jour ne sait quand nous pourrons rejouer comme avant », a déclaré le président de la fédération internationale lors d’une téléconférence avec la confédération sud-américaine (Conmebol).

« Pour la première fois, ce n’est pas le football le plus important. La santé passe d’abord et cela doit continuer jusqu’à ce que cette maladie soit vaincue », a poursuivi l’Italo-Suisse, appelant au « respect de ceux qui souffrent et de ceux qui aident ».

La crise sanitaire mondiale a entraîné des mesures drastiques de confinement dans de nombreux pays et l’arrêt presque total des championnats de football à travers le monde.

« Notre monde et notre sport seront différents quand nous reviendrons à la normale. Nous devons nous assurer que le football survive et qu’il puisse prospérer à nouveau », a poursuivi M. Infantino.