Football : Le président de la CAF accusé de corruption

Les supporters du club sud-africain Orlando Pirates sont en train de crier au scandale en raison notamment d’un arbitrage hostile en championnat local (PSL).

Les inconditionnels des « Bucaneers » sont allés très loin en accusant Patrice Motsepe, le président actuel de la Confédération africaine de football (CAF), de corruption. Ancien président du club rival Mamelodi Sundowns, le patron de la CAF est systématiquement décrié par les fans d’Orlando Pirates comme en attestent les extraits suivants recueillis sur « X » (Twitter précédemment) :

« Motsepe a payé les arbitres pour voler les Orlando Pirates. But clair et penalty refusé. Motsepe et son argent ont ruiné le football sud-africain ».