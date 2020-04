Covid-19 : Birahim Seck pointe les limites de la Direction de la protection civile

Le coronavirus est en train de mettre à nu les incohérences de l’organigramme de l’administration, d’après le coordonnateur du Forum Civil. En effet, pour Birahim Seck, la situation sanitaire actuelle du Sénégal, confronté à la pandémie du Covid-19, montre à suffisance que la Direction de la protection civile n’a plus sa place au sein du ministère de l’Intérieur.

Selon L’As, il suggère qu’elle doit être mutée en Institut national de prévention et gestion de risques (INPGR), voire un organe similaire autonome, doté de moyens conséquents et de compétences avérées pour mener à bien sa mission. En tout état de cause, dit-il, l’organisation de la prévention et de la gestion des risques devra impérativement changer au Sénégal.