Le pouvoir et l’opposition se sont « accordés » hier sur la mise en place d’une commission cellulaire indépendante pour superviser le dialogue national.

Prenant la balle au rebond, la société civile propose Magib Ndiaye et le professeur Babacar Guèye. Pour Moundiaye Cissé directeur exécutif de l’Ong 3D et partie prenante, ce choix justifie, car que ce sont « deux personnalités indépendants et neutres » , qui ont aussi de l’expérience.

« Le Professeur Babacar Guèye avait dirigé la Commission cellulaire ayant mené à la mise en place du Cena (Commission électorale nationale autonome). Le doyen Magib Ndiaye a eu à diriger le Comité de veille en 2011. Au-delà, les deux personnalités dirigent actuellement la plateforme de la société civile pour les élections », a-t-il expliqué sur les ondes d’Iradio.

Par ailleurs, Moundiaye Cissé et ses camarades proposent qu’ils soient assistés par d’autres universitaires comme ce fut le cas en 2004 et 2011.