DRAME A DIOURBEL : Un père de 6 enfants se tue par balle

C’est la stupeur et la consternation au quartier de Ndayane, à Diourbel. Un nommé Gorgui Sarr, né le 12 mars 1979 à Diourbel, s’est suicidé par balle aux aurores ce vendredi. Selon les témoignages recueillis, ce commerçant réputé sans histoire a pris le kheude peu avant six heures avec ses deux épouses et ses six enfants.

Mais quelques instants après, il s’est retranché dans sa chambre, laissant sa famille dans le salon, pour se tirer une balle à la tempe avec un pistolet de fabrication artisanale. C’est entendant la détonation que la famille a accouru. C’était déjà trop tard. Les éléments de la 22ème compagnie des sapeurs-pompiers, alertés, ont transporté le corps sans vie de Gorgui Sarr à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Pour l’heure, les raisons du suicide sont inconnues. Une enquête est ouverte.