Pastef dénonce une violence d’Etat exercée contre ses membres et appelle à la résistance

À la veille du procès en appel de son leader, Ousmane Sonko, contre le ministre Mame Mbaye Niang, le parti Pastef a fait un communiqué pour dénoncer une « violence d’Etat » exercée sur ses membres depuis plusieurs mois. La dernière en date est l’arrestation de son Secrétaire général, Bassirou Diomaye Faye, devant les locaux de la Direction générale des Impôts et Domaines où il travaille en tant qu’Inspecteur principal.

S’appuyant sur le point 8 du Préambule de la Constitution du Sénégal, « PASTEF – Les Patriotes condamne et dénonce vigoureusement la recrudescence de la violence d’État dans notre pays. La dernière en date, l’arrestation arbitraire et illégale du Secrétaire général du parti, Bassirou Diomaye FAYE, ce vendredi 14 avril 2023 à 22h à la sortie de son bureau, est encore une violation flagrante des droits fondamentaux et constitue une menace pour la sécurité du pays et la dignité des personnes. A cela s’ajoute le caractère infondé et très léger des charges retenues contre lui »

Pastef indique que « ce qui pose le plus problème, ce n’est pas le mutisme de la justice mais plutôt le zèle de juges suite aux ordres de l’exécutif contre des opposants et leur manque d’indépendance. Le devoir d’un magistrat étant d’être impartial en disant la loi dans toute sa rigueur pour garantir la paix et la stabilité sociale »

Ainsi le parti dirigé par Sonko « condamne fermement ces pratiques de la violence d’État dans toutes ces formes, telles que : L’usage excessif de la force : atteintes répétées à l’intégrité physique du Président Ousmane SONKO et destruction de biens lui appartenant ; Les détentions et arrestations arbitraires : les centaines détenus politiques et les militants des droits humains ; Les tortures : les militants de PASTEF dans certains commissariats ; Les exécutions : les militants de PASTEF assassinés, les 18 morts entre mars 2021 et mars 2023, le cas de Mariama SAGNA, François MANCABOU ; Les disparitions forcées : cas de Didier BADJI et Fulbert SAMBOU ».

Il dénonce également « les restrictions de liberté : bracelets électroniques à El Malick NDIAYE, Wally BODIAN, Aïssatou SANE, Binta DJIBA ; Les censures et intimidations des médias : coupure du signal de WALF, arrestations de Papa Alé NIANG, de Pape NDIAYE ».

Les « Patriotes » exigent de Macky SALL « de mettre fin à cette violence d’État, de respecter les droits fondamentaux des Sénégalais et de libérer tous les détenus politiques »

Ils affirment qu’ils vont continuer d’exercer leur « droit de résistance à l’oppression. Ce droit consacre de résister à un gouvernement dont l’action est en contradiction avec « la conservation des droits », c’est-à-dire TYRANNIQUE. PASTEF – Les Patriotes continuera de se battre pour la conservation des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme que sont : la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».

Avant d’appeler les militants et sympathisants « à se mobiliser davantage pour être mieux préparés à mener les batailles pour la libération des otages de Macky SALL, et surtout contre sa troisième candidature illégale et immorale. Malgré cette violence d’État ».

Pour conclure, Pastef a appelé les militants et sympathisants à maintenir la mobilisation « sur tous les terrains pour protéger le projet, son porte-étendard Ousmane SONKO et pour continuer toutes les activités que sont : Le Wer Ndomba ; L’inscription des primo-votants sur les listes électorales ; Le retrait des cartes d’électeurs issues des dernières révisions au niveau des commissions administratives de la révision installées dans les communes ; La vente des bracelets patriotiques de la démocratie et de la souveraineté ; L’installation des cellules et mouvements au niveau de la base »