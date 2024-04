Passeports diplomatiques : grosse révélation sur Macky Sall

D’après Vox Pop la liste des ayants droit aux passeports diplomatiques a été allongée il y a moins d’un mois. Le journal précise que le 28 mars dernier, soit quatre jours après l’élection au premier tour de son successeur et cinq avant la fin officielle de son mandat, le Président Macky Sall a signé un décret en ce sens.

Celui-ci accorde le document aussi aux ambassadeurs émérites et aux ambassadeurs à la retraite. Les députés de l’Assemblée nationale- alors que seuls les membres du bureau et leurs conjoints étaient concernés-, les officiers généraux et leurs conjoints sont également pris en compte. Au même titre que les anciens chefs d’État, les anciens chefs de gouvernement, les anciens ministres et secrétaires d’État ainsi que leurs conjoints.

Par conséquent, conclut Vox Pop, «tous les anciens ministres et secrétaires d’État ou ministres auprès des ministres de Macky Sall peuvent, s’ils en disposent, user de leur passeport diplomatique, ou en demander».

La question des modalités d’attribution des passeports diplomatiques est remise sur la table après que les nouvelles autorités ont interdit aux anciens ministres et secrétaires d’État de voyager avec le document. Une mesure dénoncée par la député Adji Mergane Kanouté après qu’on lui a retiré puis restitué le précieux sésame alors qu’elle s’apprêtait à quitter le Sénégal par les airs.