Politique : Un ancien ministre de Macky Sall révèle son point de...

Après dix-huit mois à la tête du ministère de la Jeunesse, Pape Malick Ndour a cédé son fauteuil à Khady Diène Gaye, chargée du département dans le gouvernement Ousmane Sonko. La passation de service a eu lieu vendredi dernier. Une occasion pour le ministre sortant d’indiquer son point de chute.

D’après Wal fadjri Quotidien, qui donne l’information, Ndour va retourner au ministère des Finances et du Budget, précisément à la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). C’est au niveau de ce service, renseigne le journal, que ce titulaire d’un master 2 en Recherche en économie monétaire, financière et bancaire, obtenu à l’UCAD (Faseg), «avait fini de taper dans l’œil de l’ancien président Macky Sall».

Ce dernier en fit le coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) avant de le nommer ministre de la Jeunesse. «Je ne fais pas partie de cette race de politiciens professionnels», a prévenu Pape Malick Ndour en passant le témoin à de Khady Diène Gaye.