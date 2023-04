Pape Mahawa DIOUF « idrissa SECK et les responsable de Rewmi dans le gouvernement doivent démissionner et s’occuper de leur candidature »

Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la Cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, a invité Idrissa Seck à tirer les conséquences de ses déclarations faites hier, vendredi, lors de sa conférence de presse.

Le leader du parti Rewmi et Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) n’a pas fait mystère sur sa candidature à la présidentielle de 2024, après s’être prononcé contre un 3e mandat pour le président Macky Sall, entre autres sujets.

Sur ITV Pape Mahawa Diouf a indiqué : “Idrissa Seck a le droit d’être candidat. Nous regrettons seulement le manque de courtoisie dans sa démarche. Parce qu’il est quand même dans un cadre et dirigeant d’une institution (le Conseil économique, social et environnemental). Et dans le cadre d’une majorité, tout doit se discuter. Sous cette forme, c’est un choix mais ce n’est pas, en soi, un problème. Quand on est dans un cadre, on doit avoir de la retenue. Mais lorsqu’on a un agenda politique clair et qu’on est candidat, on doit aller jusqu’au bout de sa logique ”.

« Il doit mettre tout le monde à l’aise »

Le Directeur général de l’ASPT de poursuivre : “Qu’il tire toutes les conséquences de ses déclarations. Il ne faut pas mélanger les genres. Il doit aller s’occuper de sa candidature. Il doit mettre tout le monde à l’aise. Et quand on parle de tirer toutes les conséquences, ceux qu’il avait choisis dans le gouvernement aussi sont concernés.