Paix en Casamance : L’APIC se penche sur la question de la stabilité du sud

L’Association des professionnels de l’information et de la communication (APIC) de Ziguinchor a organisé un panel au profit de ses membres sur la paix, en partenariat avec le Catholic Relief Services (CRS) sur “Le rôle des organisations humanitaires et de développement dans la recherche de la paix en Casamance”.

En effet; Ce panel est en prélude au premier gala de la presse régionale qui aura lieu ce week-end et qui va primer les meilleures productions dans différentes catégories de la presse.

L’objectif de panel est de créer un cadre d’échanges et de réflexion entre les professionnels des médias et des organisations humanitaires œuvrant sans relâche pour accompagner le processus de retour de la paix en Casamance et en aidant à faciliter le repos des personnes déplacées à leurs terroirs d’origines d’origine. De ces organisations, l’on peut citer entre autres; USAID, CRS, USAID, CARITAS, la Plate-forme des Femmes pour la Paix en Casamance, de USOFORAL; de Dynamique de Paix en Casamance ( DPC); Vision Citoyenne…

Selon Gaustin Diatta, journaliste au quotidien national “Le Soleil” et président du comité scientifique du dîner de gala de la presse régionale, “il fallait s’arrêter pour discuter de la paix. Nous nous sommes dit que nous, en tant que journalistes, hommes des médias, nous sommes dans une région un peu sensible. Il faut, par moments, que nous nous arrêtions pour essayer de discuter de cette problématique qui nous concerne tous”.

La paix n’a pas de prix et si les journalistes ne jouent pas leur rôle, ils auront failli à leur mission, a poursuivi Gaustin Diatta.

Les échanges avec la société civile, les organisations humanitaires et de développement qui, durant des années, oeuvrent pour la paix dans cette région méridionale, ont fait gagner les journalistes en expérience. Ce panel a été aussi une tribune pour d’ex-rebelles de prendre la parole, afin de comprendre ce qui a été fait jusqu’ici dans cette quête de la paix.

Les journalistes ont été invités à s’impliquer davantage dans cette recherche de la paix et dans la dynamique de réinsertion d’anciens membres du MFDC porteurs d’armes ou combattants, à l’image de la faction de Diakaye, qui a signé récemment un accord de paix avec l’État du Sénégal.

Henri Ndecky, coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance, a salué cette initiative. Le chargé de la médiation dans le cadre des accords de paix entre l’État du Sénégal et Diakaye, le 13 mai dernier, exhorte les journalistes à continuer à promouvoir la paix, la sécurité et le développement, car “la paix a besoin de tous les acteurs, principalement la presse, pour qu’elle soit consolidée”.

Il invite aussi les membres de l’APIC à se lancer sur le chemin de la recherche de la paix, en sensibilisant les autres factions du MFDC, “afin que tout le monde rentre à la maison”. Quarante ans et plus de souffrances, ça suffit, dit en substance Henri Ndecky.