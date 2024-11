Oussouye : Un enseignant en service au CEM de Cabrousse agressé par...

Les perturbations signent leur retour dans les enseignements. À Oussouye, il n’y a pas eu cours ce matin dans tous les établissements du moyen secondaire.

En effet, l’Intersyndicale des enseignants du département du Kassa a décidé de paralyser le système éducatif, aujourd’hui et demain mardi pour dénoncer l’agression physique dont a été victime leur collègue en service au collège de Cabrousse.

‘’Face à l’agression physique dont a été victime notre collègue en service au CEM de Cabrousse, l’Intersyndicale des enseignants du département d’Oussouye a décrété un mot d’ordre de grève de 48 heures pour fustiger cette forfaiture. L’école, encore une fois, est une institution et le respect aux enseignants doit s’imposer. On n’acceptera en aucun cas qu’un enseignant soit violenté dans l’exercice de ses fonctions par qui que ce soit. Nous demandons à tous nos collègues de s’unir autour de l’essentiel et de respecter ce mot d’ordre de grève pour marquer toute notre compassion à l’endroit de notre collègue agressé’’, a déclaré Papis Fall, coordonnateur de l’Intersyndicale des enseignants du département d’Oussouye sur la Rfm.

Jugeant excessives les agressions dont ils sont victimes la plupart du temps, les enseignants ne comptent pas se laisser faire cette fois-ci. Ils annoncent une plainte contre l’auteur présumé de l’agression.