Ousmane Sonko déballe: « Les autorités que nous avons remplacé ont menti le pays »

Le gouvernement dirigé par le premier ministre Ousmane Sonko fait le point sur la situation du pays. Le premier ministre qui a organisé une conférence de presse, ce jeudi a fait des révélations incroyables sur la gestion de l’ancien régime.

Ousmane Sonko accuse le régime de Macky Sall d’avoir menti le pays sur les chiffres annoncés sur plusieurs aspects.

« Après l’inventaire de l’état des lieux nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous sol », a d’abord déclaré le premier ministre avant d’apporter des éclaircissement.

« Les autorités que nous avons remplacés ont menti le pays en falsifiant les chiffres publics et en donnant des données erronées au moins sur 3 aspects que le ministre a soulevé. Mais vous pouvez le constaté sur d’autres aspects en l’occurrence, le déficit public qui est au double de ce qui a été annoncé. La dette public qui est dix fois plus élevé que ce qui a été annoncé et de manière croissante de 2019 à 2023 », a révélé Ousmane Sonko