Oui, pour véritablement changer le système, il faut nécessairement rompre avec la laïcité – la pire des calamités !!! (Par Docteur Mouhamadou Bamba NDIAYE (le Rétro confirmateur du Mahdi))

“Jubbanti” tous-azimuts ! Oui, nos hommes politiques et intellectuels, d’une manière générale, formés à l’école laïque de Jules Ferry, ont été configurés pour être, consciemment ou non, les continuateurs du colonisateur ; il leur a inculqués de façon indélébile que la religion doit être une affaire strictement privée qu’il convient donc de séparer de la gestion de la cité ; et véritablement, c’est là une erreur gravissime, voire fatale, qui, plus de cinquante ans après notre accession à l’indépendance, continue de compromettre toutes nos velléités d’émergence ou de développement. Oui, du fait de notre option laïque, nous sommes condamnés à un échec infernal (désillusion sur désillusion, et génération après génération) – rançon de notre incrédulité ou de notre hypocrisie ; nous devons donc assumer notre choix qu’aucune espèce de sagesse ne pourrait justifier.

Il est donc grand temps que nos honorables députés comprennent que la solution que nous cherchons depuis l’accession de notre pays à l’indépendance ne peut découler que d’une réforme constitutionnelle majeure ! Et à vrai dire, le seul combat qui vaille pour les croyants (toutes obédiences confondues), c’est de conformer notre république à nos convictions religieuses et culturelles ; et c’est donc rompre avec la laïcité qui est directement ou indirectement à l’origine de tous nos maux. En effet, en cautionnant une Constitution qui exclut totalement Dieu dans la gestion de notre pays, nous avons délibérément choisi la voie de la perdition. Oui, dans l’article 1er de notre Constitution, il est mentionné que notre République est laïque – c’est à dire qu’elle respecte toutes les religions – ce qui est une bonne chose -, mais s’interdit de s’en inspirer – quel gâchis ! Pour ces républicains (laïcs), le Coran et les autres Livres Sacrés (Thora et Évangile) n’ont aucune espèce d’importance ; bref, pour eux, Dieu n’a pas sa place dans la République – Une véritable catastrophe !!! Et c’est dire qu’un débat sur la laïcité s’impose – un préalable incontournable pour réorienter notre pays sur la véritable voie de l’émergence ; en somme, un Sénégal souverain, juste et prospère ! …