Opinions: L’agence Moody’s a baissé la note du Sénégal: et après ?

Un membre de l’opposition, « leader » du mouvement « Nenn bu nu baxal 150 », pas vraiment connu pour être une lumière sur les questions sérieuses, en particulier celles relevant de l’économie, s’essaye pourtant depuis quelques jours à rentrer dans le débat économique actuel qui visiblement est hors de sa portée.

Voici sa dernière grossièreté: ( je le cite) « cette déclaration de Moody’s souligne que la détérioration de l’image du pays résulte de six mois de décisions peu réfléchies et d’amateurisme… ». Rien que ça!

En français facile, c’est comme si le bonhomme attribuait son assertion à Moody’s. Or tout le monde sait que Moody’s n’a jamais dit ça.

⁃ Qui pour lui expliquer ce qu’est une agence de notation? Car il est difficile de croire que « Nénu Baxal » peut apprendre tout seul.

⁃ Qui pour lui dire que la note B1 n’est pas une nouveauté pour le Sénégal. Notre pays était à ce niveau de notation jusqu’en 2017, année à laquelle il l’a quitté pour la note Ba3, perspective stable. Cela n’avait pas empêché le pays de fonctionner. Pour dire qu’une notation n’est jamais fixe. Elle varie, fluctue au gré des situations. De plus, il faut le savoir, les notes décernées par ces agences de notation ne sont en rien une fin. Ce sont des opinions, pas des normes. Même si elles peuvent impacter les décisions des prêteurs. Ce sont de simples indicateurs pour classifier, selon certaines paramètres, les performances de certains pays. On sait bien ce que sont devenus les classements de « doing business ».

Mais Comment notre bonhomme pouvait-il savoir ça, lui qui sait si peu et peut si peu, en dehors du bruit qu’il fait à tord et à travers, comme un tonneau vide, juste pour le buzz, disant sans cesse «mais les sénégalais sont fatigués!!! ».

En plus d’être un nain politique, qui pèse si peu. Quel bureau de vote a-t-il jamais gagné pour avoir la prétention d’être un vrai leader politique qui peut animer le débat, impulser des dynamiques, inspirer?

⁃ Qui pour lui dire qu’un pays comme le Rwanda, qui attire énormément d’investissements, qui est souvent cité en exemple en Afrique, a la note B2, donc derrière le Sénégal?

S’est il effondré pour autant? Non!

⁃ Qui pour lui dire que la Turquie est notée à B1 aussi, comme la nouvelle note du Sénégal ? Elle est pourtant loin d’être un État failli.

Le Gouvernement a fait un choix rigoureux. Il a posé un acte qu’il savait pouvoir produire pour effet la baisse de sa notation. Il a donc agi en connaissance de cause. Mais le propre d’un leader c’est de décider sans le sens de l’intérêt général. Et d’assumer ensuite sa décision.

Car la vérité ne détruit pas. Elle construit. C’est cela le vrai leadership.

⁃ Mais qui pour dire ça à « Nénu baxal »?

Makhtar SARR,

Docteur en Sociologie de l’université de Bordeaux

