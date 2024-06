Olympique de Marseille : un célèbre chroniqueur insiste pour Habib Beye

Connu pour ses avis tranchés, le journaliste et consultant français, Daniel Riolo maintient sa position sur la piste menant à l’ancien défenseur sénégalais reconverti entraîneur sur le banc de l’Olympique de Marseille.

« Habib Beye, je maintiens que si c’est pour prendre Sergio Conceição, il n’y a aucun problème mais sinon, si c’est pour prendre des mecs qu’on mettrait dans un deuxième chapeau, je tenterais le pari du jeune entraineur qui a envie de venir », insiste-t-il, repris par Enquête.

En mai déjà, Rioli mettait en avant le profil de l’ancien défenseur phocéen entre 2003 et 2007 : « Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise. Pourquoi pas ? Il connaît l’environnement. »

Habib Beye est libre de tout contrat depuis son départ du Red Star.