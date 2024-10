Habib Beye n’a pas souhaité reprendre le flambeau après le départ d’Aliou Cissé. « Ce n’est pas dans son plan de carrière actuellement », explique L’Equipe, qui révèle que l’ancien coach du Red Star, sans club, a refusé de devenir le sélectionneur du Sénégal, une équipe dont il a porté le maillot à 44 reprises (1 but).

Après avoir quitté le Red Star, qu’il a amené de National en Ligue 2, il avait annoncé vouloir rejoindre les plus grands clubs. Aucune porte ne s’est ouverte cet été, mais l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne bifurquera pas vers le football de sélection.

Le Sénégal est en plein doute après le départ soudain d’Aliou Cissé (non prolongé par sa fédération), sélectionneur depuis 2015 avec un bilan très largement positif, mais qui a payé une élimination en huitièmes lors de la dernière CAN et un match nul face au Burkina Faso en septembre dernier. L’intérim est actuellement assuré par son ancien adjoint, Pape Thiaw.

“Expertise locale” recherchée

Habib Beye aurait-il eu les faveurs de tous les décideurs, lui qui est né à Suresnes et qui a effectué toute sa carrière en Europe? Le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a assuré vouloir s’appuyer sur « l’expertise locale », ce qui l’élimine aussi de facto de la sélection du Sénégal.