La brigade de lutte contre les stupéfiants de Sédhiou a saisi 70 kilogrammes de chanvre indien mercredi dernier aux environs de 20 heures à Bounkiling des mains d’un individu de nationalité sénégalaise originaire de Kolda.

Cela, suite à une information sur un probable passage de trafiquants dans le secteur au courant de la semaine. Ainsi, une mission a été diligentée dans ce département depuis samedi dernier pour traquer les détenteurs de l’herbe prohibée.

Dans la même soirée, suite à une dénonciation d’un lieu de fumoir situé à hauteur du parcours sportif à l’entrée de Sédhiou, une perquisition du domicile en question a été faite et s’est soldée par l’interpellation d’un individu en possession d’un cornet de chanvre indien. Pour échapper à un séjour dans la citadelle du silence, il propose 100 mille francs aux éléments de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).

Ces derniers ayant balayé cette offre d’un revers de la main, l’ont invité à collaborer. Il accepte. Son fournisseur aussi se présente aussitôt avec 8 cornets de chanvre indien destinés à la vente.

La perquisition de son domicile, situé au quartier Kabeum dans la commune de Sédhiou, s’est soldée par la découverte d’un kilogramme de l’herbe prohibée et de 42 cornets. Son colocataire a été également arrêté et poursuivi pour complicité avec, au total, 1 kg de chanvre indien et 51 cornets.

Tous les trois sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention aux fins d’usage, offre et cession de chanvre indien.