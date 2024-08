C’est parti pour les demandes d’orientation pour les nouveaux bacheliers. La plateforme Campusen s’ouvre à partir d’aujourd’hui 7 août jusqu’au 27 du mois à 23h59, délai de rigueur, selon le ministère de l’Enseignement supérieur. Tout étudiant souhaitant être orienté par l’État doit nécessairement passer par cette étape.

Le ministre Abdourahman Diouf tente ainsi de réaliser son vœu de normalisation du calendrier universitaire. Depuis son arrivée au département, il en a fait la priorité, ce qui justifie le séminaire tenu dans ce sens il y a quelques semaines. D’habitude, l’orientation des nouveaux bacheliers se faisait en octobre, soit 3 à 4 mois après le bac. Cette année, la plateforme est ouverte un mois après l’examen dans l’espoir de démarrer les cours en octobre.

Cette orientation se fait aussi simultanément avec la délivrance des diplômes de baccalauréat de l’année 2024. Le ministère a établi un calendrier qui débute le lundi 5 août jusqu’au vendredi 16 août. La délivrance se fait à Dakar comme dans les régions dans des centres de délivrance identifiés et communiqués par le ministère.

Cette nouvelle méthode rompt aussi avec l’accumulation des diplômes à l’office du bac et une procédure de délivrance des plus difficiles. Ce qui explique un lot important de diplômes en souffrance à l’office du bac et un nombre important non encore disponible.