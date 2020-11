Orientation dans les établissements d’enseignement supérieur: Les bacheliers ont jusqu’au 15 novembre pour s’inscrire

Dans un communiqué de presse publié sur son site web, parcouru par Le Soleil, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation porte à la connaissance des nouveaux bacheliers 2020 que les demandes d’admission et de préinscription dans les établissements d’enseignement supérieur du Sénégal sont faites sur le site web de campusen, du 30 octobre au 15 novembre 2020, à minuit, délai de rigueur.

Cette année, ajoute la même source, les demandes d’admission dans les universités publiques, les Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (Isep) et les Brevets de techniciens supérieurs publics (Bts) se feront en même temps. Ainsi, pour valider sa demande d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur sénégalais sur Campusen, les nouveaux bacheliers devront choisir obligatoirement et successivement trois (3) filières d’admission dans chaque université publique ; trois (3) filières d’admission dans chaque Isep et trois filières d’admission dans les Bts. «Les bacheliers doivent formuler leur demande comme précisé ci-dessus sur le site dans les délais prescrits. Aucune demande de dérogation ne sera reçue cette année par la Direction générale de l’enseignement supérieur (Dges) », précise-t-on.

Ledit ministère note que les établissements d’enseignement supérieur (écoles, instituts, etc.) qui recrutent par voie de concours, tests ou entretiens, conservent leurs procédures particulières d’admission.