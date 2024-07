Nombre de ressortissants, emplois… Les chiffres importants de la relation entre la France et …

Interrogé lors de son face-à-face avec la presse, Bassirou Diomaye Faye s’est montré prudent sur la question concernant les troupes françaises. Certainement parce que la relation entre les deux pays est très sensible.

Comme l’a fait savoir Christine Fages, ambassadrice de la France au Sénégal, l’Hexagone accueille la communauté sénégalaise la plus importante au monde. En effet, 116 000 sénégalais sont enregistrés en France. Également, le Sénégal est le pays d’Afrique sub-saharienne qui accueille le plus de Français, avec 21 000 ressortissants. « La France accueille 15 000 étudiants sénégalais, ce qui fait du Sénégal, en proportion, le pays au monde qui envoie le plus d’étudiants en France », a ajouté Christine Fages lors de la réception du 14 juillet à la Résidence de France, pour magnifier les liens entre Dakar et Paris.

Selon la diplomate, 270 entreprises françaises sont également installées au Sénégal, représentant plus de 30 000 emplois directs dont près de 90% sont occupés par des Sénégalaises et Sénégalais.