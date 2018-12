85 sénégalais assassinés à l’etranger entre 2011 et 2018. Les chiffrent révélés par Horizons sans frontières à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants donnent des frissons. Ils montrent que plus de 80 ressortissants Sénégalais ont été tués à l’étranger en sept ans (entre 2011 et 2018), selon son président Boubacar Sèye qui exige de l’Etat des enquêtes judiciaires sur ces drames.

Face au chômage endémique dans le pays et aux conditions de vie difficiles, des Sénégalais, à l’instar d’autres Africains, ne voulant plus continuer à vivre dans la misère ont décidé d’emprunter la mer ou de traverser le désert pour migrer vers d’autres horizons où ils pensaient pouvoir s’épanouir dans de meilleures conditions. Hélas ! Pour la plupart d’entre eux, c’est la mort qui les attendait au bout de l’aventure. Pourtant, « l’émigration rappelait à l’Europe ses devoirs et mettait l’Afrique devant ses responsabilités », a écrit la journaliste Nafissatou Diouf dans «Le piège » ou « En allant à Cassando ». Un livre qui montre les différentes facettes de l’émigration de l’Afrique vers l’Europe. Une émigration devenue dramatique. On note un nombre important de décès en mer et d’assassinats qui vont crescendo.

Entre 2014 et 2017, plus de 15 000 migrants «dont beaucoup de Sénégalais » sont décédés en mer Méditerranée, selon Horizon sans frontières qui a dénombré 1686 candidats à l’émigration morts en 2018. Pire encore, plus de 85 ressortissants Sénégalais ont été assassinés à l’étranger entre 2011 et 2018. Selon Boubacar Sèye l’Etat, par le biais du procureur, devrait ouvrir une information judiciaire pour élucider ces assassinats à l’Etranger. Convoquant une enquête réalisée dans trois pays que sont l’Espagne, la France et l’Italie, M. Sèye déclare que 88 % des Sénégalais de la diaspora sont déçus de la politique étrangère du régime du président Macky Sall.

Alors que le bilan macabre présenté par Boubacar Sèye est déjà lourd, le président d’Amnesty International, section Sénégal, pense que ces chiffres de «Horizonssansfrontières» sont en-deçà de la réalité. Sans compter l’humiliation dontcertains migrantssont victimes. Comme le cas des 141 Sénégalais récemment rapatriés des Etats Unis.

Des dispositifs pour combattre la migration irrégulière. Sur ce point relatif au refoulement de Sénégalais, Seydi Gassama juge que le Sénégal ne devrait pas accepter ce rapatriement collectif. Une conviction qui semble bien fondée si on convoque le message de Macky Sall, tenu au sommet des chefs d’Etat à La Valette, à malte, alors qu’il était encore président en exercice de la Cedeao. Il s’adressait à l’Union européenne par les mots qui suivent.

« Nous n’accepterons pas votre argent pour en retour signer des accords de réadmission qui devront refouler les Sénégalais qui sont en situation irrégulière et qui n’ont commis qu’un seul crime qui est d’être en situation irrégulière. Et cela, c’est de votre faute.» Le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, M. Sorry Kaba, qui a rappelé ce discours de son mentor à l’occasion de la Journée internationale des migrants, soutient que le choix du Sénégal, aujourd’hui, c’est de les mettre en situation régulière.

« Nous allons combattre le phénomène de la migration irrégulière. Et pour qu’ensemble, on promeuve des mécanismes qui permettront à ces jeunes Sénégalais qui le souhaitent de pouvoir voyager tranquillement », a dit Sory Kaba qui assure que le phénomène de migration irrégulière n’honore pas et il est à combattre en mettant en place des dispositifs qui vont permettre aux jeunes d’avoir un choix, «celui de rester ou de partir quand ils le souhaitent».

Selon le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, «le fait de partir ne signifie pas emprunter des voies irrégulières au risque de leur vie ». Pour cela, « il va falloir des négociations, sur le plan bilatéral, avec les différents pays pour qu’il y ait une migration légale avec les pouvoirs en place », a souligné

Sory Kaba.

Maïmouna FAYE

Le Témoin