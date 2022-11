Nioro: une saisie de 300kg de Yamba opérée par la douane….

Les contre bandiers ont certes pris la poudre d’escampette mais la drogue, elle a été bien saisie par la brigade mobile des douanes de Nioro. “ Ce 14 novembre vers les coups de 21h, les agents de la brigade mobiles des douanes de Nioro, ont réussi à intercepter des individus non encore identifiés. Ces derniers communément appelés porteurs ont réussi la clé des champs grâce à l’obscurité de la zone“

L’opération a eu lieu dans un village situé à la frontière entre le Sénégal et la Gambie et elle a permis aux soldats de l’économie de mettre la main sur une quantité de chanvre indien dont la valeur marchande est estimée 24 millions de francs CFA, selon le patron de la brigade mobile des douanes de Nioro. ” La saisie a eu lieu aux environs du village de ndianiéne qui se situe entre la frontière gambienne et le village de Quantora, elle porte sur 6 colis de chanvre indien donc pour un total de 300kg d’une valeur estimée sur le marché intérieur à 24 millions” selon le directeur de la brigade mobile des douanes du Nioro, le lieutenant Ibrahima Diouf.

Ainsi, pour mieux combattre ce fléau transfrontalier, il tend la main aux populations du département de Nioro pour une franche collaboration avec les forces de défenses et de sécurité.