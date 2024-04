Le Niger: Prend une importante décision sur les Colis diplomatiques

Dans une note verbale adressée aux missions diplomatiques, postes consulaires et représentations des organisations internationales, le ministère nigérien des Affaires étrangères leur fait part de la décision de Niamey de contrôler dorénavant les colis diplomatiques.

« Le Niger se réserve désormais le droit de scanner, voire d’ouvrir… »

« Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour des raisons de sécurité nationale, le Niger se réserve désormais le droit de scanner, voire d’ouvrir tout colis arrivant de l’extérieur ou sortant du territoire national, quelle que soit la porte d’entrée ou de sortie », renseigne le document publié sur le compte twitter officiel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Selon le ministère nigérien des Affaires étrangères, cette « démarche (le contrôle des colis diplomatiques) permettra non seulement de renforcer la sécurité » des frontières du Niger, « de déjouer toute tentative de déstabilisation du pays, mais également de protéger et de rassurer à la fois les citoyens nigériens et les étrangers établis sur le territoire nigérien ».

Il faut dire que Niamey n’est pas la première capitale de l’AES à prendre une telle décision. En novembre 2023, Ouagadougou avait déjà décidé de ” scanner, voire d’ouvrir les colis diplomatiques“. Les autorités burkinabé ont évoqué presque les mêmes raisons que leurs sœurs du Niger, c’est-à-dire , la lutte contre le terrorisme, et l’enrayement de « la perfidie en cours » contre le pays.