Le boxeur Ryan Garcia parie sur lui-même et empoche 12 millions de dollars

Dans la nuit de samedi à dimanche 21 avril, le monde de la boxe avait les yeux rivés sur le choc entre Devin Haney et Ryan Garcia. Si le second n’a pas pu s’emparer de la ceinture WBC de sa catégorie après sa pesée manquée, il a pu se consoler avec une victoire et un sacré jackpot.

Ryan Garcia est l’un des boxeurs les plus en vue du moment. Âgé de seulement 25 ans, le Californien cumule plus de 11 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Mais sur le ring c’est une autre histoire. En avril 2023, Ryan Garcia avait connu sa première défaite face à Gervonta Davis. Mais une année plus tard, le boxeur a eu l’occasion de laver cet affront en défiant l’américain Devin Haney dans le nuit du 21 avril, pour s’emparer du titre WBC des poids super-légers.

Une pesée manquée, le titre s’envole

La veille du combat, arrive l’heure de la pesée. Ryan Garcia la manque. Alors qu’il devait peser moins de 140 livres (63,5 kg), le Californien en fait 143,2 soit 1,5 kg de plus que la limite. Principale conséquence, le combat aura bien lieu mais la ceinture de champion du monde n’est plus en jeu. Autre conséquence, le challenger doit 1,5 million d’euros au champion, car il avait assuré qu’il verserait 500 000 dollars pour chaque livre qu’il dépasserait. Pour conclure cette pesée manquée, le boxeur aux onze millions d’abonnés s’est affiché sur le podium en train de boire une bière “cul-sec”, de quoi faire parler avant le combat…

L’histoire se met en marche

Aux Etats-Unis il est possible dans certains Etats comme au Nevada, de parier sur soi-même. Ça tombe bien, avec ses déboires, Ryan Garcia voit sa cote gonfler jusqu’à 6. Et pour cause, face à lui, son compatriote Devin Haney, champion en titre compte 31 victoires pour 0 défaite.

Mais le soir du match, Ryan Garcia déjoue les pronostics. Envoyant trois fois son adversaire au tapis, le challenger remporte le combat par décision majoritaire. L’autre victoire pour le Californien, elle est sur son compte en banque. Puisque le boxeur a affirmé avoir parié 2 millions de dollars sur sa victoire, empochant alors 12 millions de dollars (environ 11,26 millions d’euros). Au total, le vainqueur de la soirée a affirmé avoir gagné environ 50 millions de dollars en une soirée sur ses réseaux sociaux. Ce jackpot permet de facilement oublier la somme d’1,5 million qu’il doit à son adversaire, pour avoir manqué sa pesée.

Une fois le combat terminé, Ryan Garcia a également souligné que ce n’était pas de la bière qu’il avait bu devant les journalistes, mais du jus de pomme. Stratégie réussie pour faire parler de lui. Prochain rendez-vous pour le boxeur ? Une potentielle revanche face à Devin Haney, avec cette fois-ci : une pesée réussie et une ceinture en jeu.