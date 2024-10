Nice : Wissam Ben Yedder jugé pour agression sexuelle

Ex-joueur vedette de l’AS Monaco et ancien attaquant de l’équipe de France, Wissam Ben Yedder, désormais sans club et confronté à des problèmes d’alcool, doit être jugé mardi après-midi à Nice pour agression sexuelle, refus d’obtempérer et conduite en état d’ivresse.

Le joueur de 34 ans, deuxième meilleur buteur de l’histoire du club monégasque, est convoqué à 13h30 devant le tribunal correctionnel, mais son audience ne devrait pas commencer avant 17h00, plusieurs dossiers étant examinés avant le sien.

Le 6 septembre, durant l’une de ces multiples soirées alcoolisées qui sont devenues son quotidien, Ben Yedder avait rencontré une jeune femme qui avait accepté de monter dans sa voiture. Là, il avait posé sa main sur sa cuisse, avait tenté de l’embrasser et s’était masturbé devant elle.

Choquée, elle avait porté plainte dans la foulée et Ben Yedder, toujours au volant de sa voiture, avait été interpellé non sans mal dans la nuit à Cap d’Ail, commune limitrophe de Monaco.

Ses avocates, Mes Hasna Louzé et Marie Roumiantseva, l’assurent: il sera bien présent à l’audience et il “entend assumer la responsabilité de ses actes”. “M. Ben Yedder est contrit d’avoir été à l’origine d’une telle situation et est sincèrement désolé pour la plaignante”, ont-elles ajouté.

Placé sous un contrôle judiciaire strict, et ce contre l’avis du parquet, qui avait requis la détention provisoire, le joueur franco-tunisien risque jusqu’à 10 ans de prison.

Et le feuilleton judiciaire n’en est qu’à son début pour le joueur: le 27 décembre il sera jugé pour violences psychologiques contre son épouse, dont il est en train de divorcer; et une autre jeune femme l’accuse de viol lors d’une autre soirée trop arrosée durant l’été 2023, des faits toujours à l’instruction.

Dans ces deux dossiers, il réfute les accusations.

En 2023 Ben Yedder avait été condamné à Séville (Espagne) à six mois de prison avec sursis pour fraude fiscale, et une procédure l’oppose également à son ancien agent Meïssa Ndiaye.

Né à Sarcelles, en région parisienne, Wissam Ben Yedder est venu du futsal, discipline à laquelle il doit son aisance technique et dans laquelle il a également été international. Il a fait ses débuts dans le football professionnel à Toulouse avant de confirmer au FC Séville.

Arrivé à Monaco en 2019, il a inscrit 118 buts en 201 matches pour le club de la principauté, dont il a longtemps été capitaine. Mais les discussions en vue d’une prolongation ont vite capoté et le joueur aux 19 sélections et aux trois buts en Bleu a quitté l’AS Monaco presque en catimini en fin de saison.