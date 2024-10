Législatives 2024 Le mouvement national des jeunes autonomes du Sénégal soutient Pastef

C’est à travers un communiqué daté et signé le 10 octobre 2024 que le mouvement des jeunes autonomes ( MNJAS ) dirigé par Ibrahima Sory Diallo, coordonnateur dudit mouvement et par ailleurs ex coordonnateur national des agents d’appui forestier du Xeyu Ndaw Yi, a manifesté son soutien sans condition au parti Pastef en vu des élections législatives prochaines.

Ce mouvement composé essentiellement de jeunes agents radiés du programme Xeyu Ndaw Yi entend sous la conduite de son coordonnateur national, porter son soutien total pour assurer une majorité confortable à la liste Pastef, dirigé par l’actuel premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.

Ibrahima Sory Diallo dit Barack Obama et ses alliés ont aussi profité du présent communiqué pour lancer un appel aux étudiants, GIE et autres forces vives soucieuses de la défense de notre démocratie et l’intégralité de notre république à leur rejoindre dans cette nouvelle position.

Voici in extenso, l’intégralité du communiqué