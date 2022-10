Nemeku Tour: Après les escarmouches de dimanche, la gendarmes se montrent plus “Républicains” à Malikounda

Après les chaudes altercations de Joal au cours desquelles une capitaine de gendarmerie, commandant de la compagnie de Mbour, a fait montre de zèle dans l’exécution d’un arrêté préfectoral, au point d’ordonner le lancement d’une grenade lacrymogène dans un lieu de culte, l’étape de Malicounda a été plutôt calme.

A en croire des informations parvenues à Kéwoulo auprès de sources sécuritaires, “malgré le très gros déploiement militaire vu sur la Route nationale à l’entrée de Malicounda, la gendarmerie s’est fait très discrète autours de la délégation de Pastef Les Patriotes. Et elle a suivi de loin le convoi.” Contrairement à ce qui s’est passé à Joal et qui a poussé de nombreux citoyens à se demander si ce Nemeku Tour ne serait pas dispersé par la gendarmerie, sur instruction de Macky Sall, “les gendarmes ont décidé de se mettre au service de tous.”

Pour preuve: alors que des nervis avaient été positionnés devant la mairie de Malicounda et s’étaient jurés de ne pas laisser passer le convoi de Pastef, des gendarmes qui ont eu vent de cette présence suspecte ont pris les devants pour venir s’interposer. Et disperser les gros bras du régime. Comme ils l’avaient fait à Kolda et à Ourossogui en juillet dernier lorsque Moussa Bocar Thiam, le maire de la ville, avait fait venir des voyous pour empêcher Yewwi Askan Wi de faire sa campagne aux législatives dernières.

Aussi, les gendarmes de la compagnie de Mbour, appelés pour venir constater que la délégation de Ousmane Sonko occupait la voie publique, s’est rendue compte qu’elle a été induite en erreur. Et en Républicains, les militaires ont pris des images du convoi qui n’obstruait nullement la voie publique et ont fait savoir aux Patriotes qu’ils pouvaient continuer leur Nemeku Tour. Après l’étape de Malicounda, qui a été marquée par la visite aux différentes grandes familles, Ousmane Sonko et ses camarades seront ce matin à Gandigal et Tène Toubab. Et le leader de Pastef est déterminé à faire le tour du pays pour expliquer sa vision et ses ambitions pour le Sénégal