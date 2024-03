N1 Féminin – Fatou Bintou Mbaye (Meneuse de Jaraaf) : « Le début du championnat est un peu difficile »

Après avoir débuté sa carrière de basketteuse à l’ASC Saltigué de Rufisque à bas âge, Fatou Bintou Mbaye âgée de 24 ans, a aussi porté les couleurs de la Jeanne d’Arc de Dakar en National 1 féminin pendant deux bonnes années. Elle est restée deux ans sans jouer pour raison de blessure, avant de revenir à Saltigué en deuxiéme division lors de la saison 2021-2022. C’est en 2022-2023 qu’elle s’est engagée avec le Jaraaf.

Après six journées, le Jaraaf compte que deux victoires et quatre défaites en championnat, un début de saison difficile selon la meneuse de la formation Médinoise en l’occurrence Fatou Bintou Mbaye qui s’est prononcée au micro de Wiwsport : « Notre début de championnat est un peu difficile on peut dire, déjà il y’a beaucoup de départs par rapport à l’année dernière. Il y a aussi le changement d’entraîneur et beaucoup de nouvelles qui viennent d’intégrer l’équipe, c’est ça qui explique le mauvais début. Pour le moment on essaie de gérer la situation et chacune de nous se donne à fond pour faire avancer l’équipe et je pense que ça ira InshaAllah. »

Capable aussi d’évoluer au poste d’arrière et d’ailière, Fatou Bintou Mbaye ne manque pas d’ambitions pour la suite da sa belle carrière : « Pour mes objectifs personnels, c’est d’abord aider l’équipe à aller de l’avant pour pouvoir jouer les play-offs. Mon autre souhait aussi est de jouer dans les grands clubs, pourquoi pas ne pas jouer en équipe nationale et avoir surtout un contrat professionnel », conclu-t-elle.